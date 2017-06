Gute Nachrichten für Immobilien-Investoren: Patrizia Immobilien AG bestätigt die Wachstumsprognose für das laufende Jahr und startet im Juni eine neue Immobilienbeteiligung für Privatanleger mit einem Objekt in Mainz.Die Patrizia Immobilien AG erfolgreich in das neue Jahr 2017 gestartet. "Aufbauend auf der positiven Dynamik des vergangenen Jahres hatten wir einen guten Start in das neue Jahr, der unsere kontinuierliche Entwicklung von einem führenden europäischen Immobilieninvestmenthaus zu einem globalen Anbieter von Immobilieninvestments in Europa dokumentiert", sagt Wolfgang Egger, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft in einer Mitteilung. "Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung bestätigen wir unsere Prognosen für das Gesamtjahr 2017."

