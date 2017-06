Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industrie in bester Phase seit April 2011

Die deutsche Industrie hat im Mai nochmals an Dynamik gewonnen und ist so kräftig gewachsen wie seit über sechs Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie stieg auf 59,5 Punkte von 58,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexanstieg auf 59,4 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Industrie in der Eurozone erhöht Dynamik weiter

Die Industrie im Euroraum hat im Mai ihre Schlagzahl weiter erhöht. Produktion und Auftragseingang legten so kräftig zu wie zuletzt vor rund sechs Jahren, was den stärksten Jobaufbau in der 20-jährigen Umfragegeschichte nach sich zog. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 57,0 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Schon bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 57,0 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung erwartet.

Inlandsbestellungen für Maschinenbau von Basiseffekt gedrückt

Die Inlandsbestellungen haben im April die Auftragseingänge im deutschen Maschinen- und Anlagenbau gedrückt. Der gesamte Auftragseingang lag um 3 Prozent niedriger als im Vorjahr, wie der Branchenverband VDMA mitteilte. Die Inlandsbestellungen sanken um 15 Prozent. "Dieser Rückgang ist kein Zeichen einer sich eintrübenden Konjunktur, sondern zum großen Teil auf einen Basiseffekt zurückzuführen", betonte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. "Dank einiger Großanlagengeschäfte war der April 2016 der stärkste Monat des vergangenen Jahres", erläuterte er.

Darum legen manche Investoren Gelder in Venezuela an

Die US-Investmentbank Goldman Sachs muss kräftig Kritik für ihren Kauf von venezolanischen Anleihen im Nennwert von fast 3 Milliarden US-Dollar einstecken. Goldman hatte die Bonds des staatlichen Ölkonzerns zum Schleuderpreis erworben. Doch wenn eine solche Transaktion derart viel Ärger mit sich bringt, warum greifen Top-Investoren dann überhaupt bei solchen Schrottanleihen zu? Anleihen wie die des venezolanischen Ölriesen Petroleos de Venezuela (PdVSA), bei denen Goldman zugriff, gehören zu den meistgehandelten Papieren der Schwellenländerwelt.

Bundestag beschließt Neugestaltung der Bund-Länder-Finanzordnung

Mit 13 Verfassungsänderungen hat der Bundestag die grundlegende Neugestaltung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern beschlossen. Die Große Koalition brachte damit nach vierjährigen Beratungen das schwer umkämpfte Reformprojekt vor dem Auslaufen der Legislaturperiode zum Abschluss. Während die Linkspartei gegen alle Änderungen des Grundgesetzes stimmte oder sich enthielt, trugen die Grünen Teile der Reform mit.

China und Deutschland weiter auf Annäherungskurs

Deutschland und China setzen ihren Annäherungskurs der vergangenen Monate fort und suchen demonstrativ den wirtschaftlichen und politischen Schulterschluss. Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 45 Jahren sei China ein "immer wichtigerer und inzwischen auch strategischer Partner geworden", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag beim Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Berlin.

BGH will Verfassungshüter bei Streit um Urheberrecht entmachten

Der Bundesgerichtshof (BGH) will die Karlsruher Verfassungshüter bei Streitfragen um die Veröffentlichung geheimer Berichte der Bundesregierung oder die Zulässigkeit des Musiksamplings offenbar entmachten. Wenn in solchen Fällen der Vorrang der Presse- und Kunstfreiheit gegenüber dem Urheberrecht geprüft werden muss, sei wegen des vorrangigen EU-Rechts nicht das deutsche Grundgesetz, sondern womöglich die EU-Grundrechtecharta der Prüfmaßstab, heißt es in zwei Vorlagebeschlüssen des BGH an den Europäischen Gerichtshof (EuGH).

Französische Justiz leitet Vorermittlungen gegen Minister Ferrand ein

Wegen einer Immobilienaffäre hat die französische Justiz Vorermittlungen gegen den Minister für den territorialen Zusammenhalt, Richard Ferrand, eingeleitet. Das teilte die Staatsanwaltschaft der nordwestfranzösischen Stadt Brest am Donnerstag mit. Die Affäre um ein früheres Immobiliengeschäft lastet schon seit Tagen auf der Regierung von Frankreichs neuem Staatschef Emmanuel Macron.

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Mai 53,8 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Mai PROG: 54,0

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Apr war 55,1

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Mai 55,1

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Mai PROG: 56,0

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr bei 56,2

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Mai 56,7

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Mai PROG: 56,5

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr war 57,3

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2017 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.