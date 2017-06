Unternehmen der abpackenden Industrie benötigen individuelle Lösungen, um auf verschiedenste Be- und Verpackungsanforderungen flexibel zu reagieren. Zeit ist Geld, Effizienz steht im Fokus. Kein Geheimnis: Maschinen müssen zuverlässig und störungsarm laufen.

Ein Produkt muss nicht nur durch seine Qualität überzeugen, es muss auch sicher und ansprechend verpackt werden. Daraus resultieren vielfältige Anforderungen an die Hersteller von Komponenten zur Produktion von Verpackungslinien. Oft sind dabei Fantasie und Experimentierfreude gefragt. Doch wer kennt das nicht? Ein funktionsrelevantes Bauteil, wie eine Kurvenführung oder ein Formatsatz, wird nicht termingerecht geliefert. Der Herstellungsprozess läuft nicht an oder muss gestoppt werden. Hohe Ausfallkosten sind die Folge. Oder eine Maschinenkomponente ist nicht passgenau gefertigt, muss zurückgeschickt und nachgebessert werden. Am Ende zeigt sich der gleiche negative Effekt. Hier sind von vornherein Termintreue und Präzisionsarbeit gefordert. Miratec bietet die Technik, das Know-how und die Manpower, um genau diesen Anforderungen zu entsprechen.

Details entscheiden über Qualität

Maßgeschneiderte Kunststofftechnik bedeutet äußerste Präzision im Verpackungsablauf. Miratec beantwortet Kundenanforderungen mit dem Leitmotiv: Genau wie bestellt - heißt: Qualität auf höchstem Niveau termingerecht geliefert! Das 2011 gegründete Unternehmen startete ...

