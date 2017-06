Daimler will zusammen mit seiner Partnerfirma BAIC offenbar neue Elektroautos in China bauen. Man investiere in Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Auch Volkswagen will in China Elektroautos bauen.

Daimler hat erste Weichen zum Bau neuer Elektroautos in China gestellt. Der Autobauer vereinbarte am Donnerstag mit seinem langjährigen chinesischen Partnerunternehmen BAIC "signifikante" aber nicht näher bezifferte Investitionen in Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Dies sei ein neues Kapitel der seit zwölf Jahren bestehenden Zusammenarbeit, erklärte Daimler-Chinavorstand Hubertus Troska zur Vertragsunterzeichnung während des Staatsbesuchs des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Berlin. Daimler werde einen Minderheitsanteil an der BAIC-Elektroautotochter Beijing Electric Vehicle (BJEV) erwerben und die bestehenden Produktionsanlagen im Gemeinschaftsunternehmen mit BAIC ausbauen.

Damit werde der Weg zur Einführung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben - also reinen Elektroautos und solchen mit Hybridmotoren ...

