Oldenburg, 1. Juni 2017

Dr. Thomas Bretzger scheidet aus OLB-Vorstand aus

* Vorzeitiges Ausscheiden auf eigenen Wunsch zum Jahresende 2017

Dr. Thomas Bretzger (56) hat den Aufsichtsrat der Oldenburgische Landesbank AG (OLB) um eine vorzeitige Beendigung seines Vorstandsvertrages zum 31. Dezember 2017 gebeten, um eine Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung außerhalb der OLB und des Allianz Konzerns nutzen zu können. Als Mitglied des Vorstands verantwortet Dr. Thomas Bretzger das Risikomanagement der OLB. Der Aufsichtsrat bedauerte die Entscheidung von Dr. Thomas Bretzger, ist seinem Wunsch jedoch nachgekommen. Die Vorstandstätigkeit von Dr. Thomas Bretzger wird damit in gegenseitigem Einvernehmen zum 31. Dezember 2017 enden. Bis zu diesem Zeitpunkt wird er seine Aufgaben als OLB-Risikovorstand weiterhin vollumfänglich wahrnehmen. Der Aufsichtsrat wird die Neubesetzung im Verlauf des Jahres entscheiden.

Rainer Schwarz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der OLB sagt: "Wir danken Herrn Dr. Thomas Bretzger schon jetzt für seine erfolgreiche Tätigkeit und wünschen ihm viel Erfolg für seine neuen Aufgaben. Mit seinen hervorragenden Leistungen hat er in anspruchsvollen Zeiten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der OLB erbracht, insbesondere im Bereich der Regulatorik und beim Aufbau eines modernen und effizienten Risikomanagements." In diesem Rahmen wurde der stringente Abbau des Schifffahrtsportfolios umgesetzt.

Dr. Thomas Bretzger studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Karlsruhe und promovierte in Stuttgart-Hohenheim am Lehrstuhl für Kreditwirtschaft. Erste berufliche Erfahrungen sammelte er beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband und im Daimler Benz Konzern. 1993 wechselte er zur Deutsche Bank AG. Zwischen 1997 und 2007 bekleidete er leitende Funktionen mit Bezug zum Kreditrisikomanagement bei der HypoVereinsbank AG. 2008 wechselte er als Leiter Kreditportfoliomanagement zur Commerzbank AG. Seit Juli 2012 ist Dr. Thomas Bretzger Vorstandsmitglied der OLB. Die Oldenburgische Landesbank AG

Die OLB ist die größte private Regionalbank Deutschlands - gemessen an Bilanzsumme, Mitarbeiterzahl und Filialnetz. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich zwischen Weser, Ems und Nordsee. Der dynamische Nordwesten: Seit 1869 ist die OLB hier zu Hause. Mit erfahrenen Betreuern für Firmenkunden, Privatkunden und Freiberufler, spezialisierten Beratern beispielsweise für die regional starke Landwirtschaft und Erneuerbare Energien oder auch im Private Banking sowie gelebter gesellschaftlicher Verantwortung ist die OLB für die Menschen und die Region da.

