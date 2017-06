Frankfurt - Enttäuschende deutsche Einzelhandelsumsätze (-0,2%/-0,9%) sowie die stark rückläufige Teuerungsrate in der Eurozone (1,4%; Kernrate 0,9%) liefern der EZB keinen Grund für übereilten Aktionismus, so die Analysten der Helaba.Entsprechend entspannt hätten die Akteure an den internationalen Finanzmärkten agiert.

