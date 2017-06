Frankfurt - Während rund um die ambitionierten politischen Vorhaben des US-Präsidenten Donald Trump Ernüchterung eingetreten ist, ist davon an den Aktienmärkten noch nichts zu spüren, so Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt.Relativ zu globalen Aktien würden US-Werte seit Jahren besser abschneiden. Mit Donald Trumps Amtseinführung habe sich dieser Trend sogar noch etwas beschleunigt. "US-Aktien befinden sich seit 2010 im Höhenflug und entwickeln sich besser als andere Märkte", erläutere Galler. "Doch dieser Trend kommt nicht von ungefähr. Blickt man auf die Entwicklung der weltweiten Unternehmensgewinne, haben US-Unternehmen im selben Zeitraum ein starkes Wachstum gezeigt und Märkte, wie beispielsweise Europa, hinter sich gelassen."

