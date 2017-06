Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Vitaminprodukten Mead Johnson Nutrition Company (ISIN: US5828391061, NYSE: MJN) haben am Mittwoch auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung in Chicago der Übernahme durch den britischen Konsumgüterhersteller Reckitt Benckiser Group (RB) zugestimmt. Die Aktionäre erhalten 90 US-Dollar je Aktie in bar. Mead Johnson Nutrition beschloss auch die Auszahlung einer Quartalsdividende von 0,4125 US-Dollar. Die Dividende wird am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...