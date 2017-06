Nachdem die Hasbro-Aktie auf ein Allzeithoch über 94 Euro gestiegen ist, ging sie in eine Konsolidierungsphase über. Und in dieser befindet sie sich noch immer. Grundsätzlich bleibt Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR aber sehr positiv gestimmt was die Aktie und das Unternehmen angeht. In diesem Video erfahren Sie ein paar Gründe. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Disney, McDonald's, Diageo und Adidas. Das komplette Interview finden Sie HIER.