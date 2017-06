In New York ist McDonald's in den Delivery-Markt eingestiegen. Hierzu kooperiert der Konzern mit Uber. Ein lobenswerter Schritt und eine vielversprechende Kooperation laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Wie man in den Filialen Geld sparen kann, erfahren Sie hier... Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Disney, Hasbro, Diageo und Adidas. Das komplette Interview finden Sie HIER.