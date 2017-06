Deutsche Telekom - Aktie trotzt Dividendenabschlag

Ingmar Königshofen,

Das Wertpapier der Deutschen Telekom führt heute die Dax-Verliererliste klar an, jedoch sind diese Abgaben auf einen Dividendenabschlag zurückzuführen. Mittelfristig stehen dem Wertpapier mit einem kürzlich vollzogenen Ausbruch über eine mehrjährige Hürde dennoch alle Türen offen.

Einst wurde das Wertpapier der Deutschen Telekom als große Hoffnung der New Economy gehandelt und zugleich gerne auch als Volksaktie bezeichnet - Der Zusammenbruch der Blase führte zu einem anschließenden Kurssturz auf 8,14 Euro - von einst über 85,00 Euro wohlgemerkt. Ab 2002 konnte der Wert zwar eine tragfähige Unterstützung vorweisen, tendierte zunächst aber einige Jahre in einer Handelsspanne zwischen grob 7,80 und 17,60 Euro seitwärts.

Trendverläufe wechselten sich schließlich alle Jahre wieder ab, bis das Wertpapier zusammen mit dem wieder erstarkten Gesamtmarkt im April 2015 an die obere Begrenzung vorstieß und diese auch vor wenigen Tagen überwinden konnte. Der heutige Kursabschlag führte jedoch zu einem Rücksetzer zurück unter das Niveau von 17,60 Euro, mittelfristig steht der Deutschen Telekom-Aktie aber noch ein entscheidender Kursanstieg bevor.

Trotz Dividendenausschüttung mittelfristig interessant

Obwohl die Aktie mit einem deutlichen Minus in den heutigen Handelstag gestartet ist, fällt der aktuelle Kursabschlag weitaus nicht so groß aus, wie die Höhe der Dividende. Das spricht von relativer Stärke des Telekom-Papiers und macht ein Long-Investment auf mittelfristiger Ebene sehr interessant. Dennoch sollten Anleger kurzfristig noch mit einem Rücksetzer zurück auf das Niveau um 16,63 Euro rechnen, ehe die übergeordnete Kurszielmarke von 20,00 Euro in Angriff genommen wird.

Kleinere Long-Positionen können aber auch auf aktuellem Kursniveau erfolgen, eine direkte Trendwende könnte nämlich bereits im morgigen Handel einsetzen. Deutlich eintrüben dürfte sich das Chartbild hingegen bei einem Rückfall unter die runde Marke von 16,00 Euro, in diesem Fall droht ein Rücksetzer auf den zuvor überwundenen Abwärtstrendkanal aus 2016 und die Marke von grob 14,00 Euro.

Widerstände: 17,39; 17,55; 17,72; 18,00; 18,14; 18,50 Euro

Unterstützungen: 17,15; 17,00; 16,63; 16,40; 16,02; 15,84 Euro

Deutsche Telekom in EUR im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.07.2016 - 01.06.2017.

Deutsche Telekom in EUR im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.05.2012 - 01.06.2017.

Investmentmöglichkeiten

Turbo-Bull Open End auf Deutsche Software für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Abstand zum Knock-Out in Prozent Hebel Deutsche Telekom

HU5A1A 3,72 13,629745 21,14

4,68 Deutsche Telekom HU8H96 1,67 15,721478 9,07

10,54

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.06.2017; 13:09 Uhr

Turbo-Bear Open End auf Deutsche Telekom für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Abstand zum Knock-Out in Prozent Hebel Deutsche Telekom HU8RJL 4,53 21,781362 26,02 3,82 Deutsche Telekom

HU184P 3,02 20,247507 17,15

5,74

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.06.2017; 13:12 Uhr

