Mindestens 25 Dividenden-Anhebungen in Serie braucht es, damit eine Firma in den USA als "Aristokrat" gilt. Der Aufstieg in den erlauchten Kreis adelt Management und Aktie. Umgekehrt ist es ein ziemlich schlechtes Zeichen, wenn ein Unternehmen diese Erfolgsgeschichte dann mal nicht mehr fortschreiben kann und die Dividende nur konstant hält oder sogar kürzt. Zuletzt war das 2011 beim Frankiermaschinen-Hersteller Pitney Bowes der Fall gewesen, der seitdem auch nicht mehr so wirklich auf die Beine gekommen ist. Im vergangenen Jahr hat es dann die auf Krankenhäuser, Reha-Zentren und Altenheime spezialisierte Immobiliengesellschaft HCP erwischt. Die Kürzung kam allerdings nicht wirklich überraschend, nachdem die Dividende in den Vorjahren trotz...

