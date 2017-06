Winterthur - Am Mittwochabend gingen in Teilen der Schweiz heftige Gewitter nieder und brachten teilweise auch Hagel. Besonders stark betroffen war die Region Thun. Die AXA Winterthur hat bereits Schäden begutachtet und rechnet insgesamt mit 2000 Schadenmeldungen. Die Schadensumme beläuft sich nach heutiger Schätzung auf rund 7 Millionen Franken. Um den betroffenen Kunden eine effiziente und unkomplizierte Hilfe anzubieten, eröffnet die AXA Winterthur in Thun ein Hagel-Drive-In.

Der Hagelzug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...