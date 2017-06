Berlin - Bundeskanzlerin Merkel möchte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde von Großbritannien nach Deutschland verlegen, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressmeldung: Auf der Bankwirtschaftlichen Tagung in Berlin warb sie für Frankfurt als neuen Standort.

