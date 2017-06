Bad Marienberg - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Entscheidung im niederländischen Senat am Dienstag (30.05.) über die Ratifizierung des Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Ukraine begrüßt, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...