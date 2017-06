München/Planegg (ots) -



Der Aufsichtsrat der PartnerFonds AG hat Oliver Kolbe (50) per 23. Mai 2017 zum Vorstand bestellt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder scheiden einvernehmlich aus dem Unternehmen aus. Oliver Kolbe verantwortet ab sofort die Weiterentwicklung der PartnerFonds AG zu einem verlässlichen Partner mittelständischer Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Ziel ist es, ein profitables Wachstum der PartnerFonds AG mit dem Ausbau des Portfolios aus renditestarken Beteiligungen an Unternehmen in Wachstumsbranchen, eine höhere Marktpräsenz und die nachhaltige Wertsteigerung für die Aktionäre der PartnerFonds AG zu erreichen.



Oliver Kolbe startete seine Berufskarriere nach dem Studium der Betriebswirtschaft im Jahr 1992 bei der Siemens AG. Dort durchlief er bis 2006 verschiedene kaufmännische Führungspositionen in Vertrieb, Strategie und Marketing mit entsprechender Budget- und Personalverantwortung. In den letzten drei Jahren bei der Siemens AG war Oliver Kolbe Geschäftsführer einer Corporate Venture Einheit, Siemens Mobile Acceleration GmbH (München) und verantwortete die Investitionen in über 30 Technologieunternehmen mit Büros in München, Stockholm, Beijing und San José. Oliver Kolbe war in dieser Position verantwortlich für ein Fondsvolumen von 100 Mio. Euro und für insgesamt 25 Mitarbeiter.



In den Jahren 2006 bis 2014 war Oliver Kolbe als geschäftsführender Gesellschafter bei dem Private Equity Unternehmen smac partners GmbH, Unterhaching, tätig. Das internationale Beteiligungsportfolio war aufgeteilt in drei Fonds mit einem Gesamtvolumen von 150 Mio. Euro. Wichtige Portfoliounternehmen waren u. a. Rock Mobile Corporation, China, Exit Games GmbH, Deutschland, SVOX AG, Schweiz und CRF HEALTH, Finnland.



Zuletzt war Oliver Kolbe von 2014 bis 2016 Vorstand bei den börsennotierten Small-Cap Unternehmen mic AG und micData AG. "Wir freuen uns, dass wir Herrn Kolbe für die PartnerFonds AG als Vorstand gewinnen konnten. Herr Kolbe hat uns mit seiner langjährigen Erfahrung, mit seiner fachlichen Expertise und mit seinem breit gefächerten Netzwerk überzeugt. Auf dieser soliden Basis wird Herr Kolbe gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die PartnerFonds AG weiter als bankenunabhängiges Unternehmen für Eigenkapitalfinanzierungen im deutschen Mittelstand etablieren. Die PartnerFonds AG erwirtschaftet mit ihrem stabilen Portfolio seit Jahren attraktive Erträge und ermöglicht entsprechende Dividenden für die Aktionäre. Der neue Vorstand wird neue Impulse setzen und die PartnerFonds AG gemeinsam mit dem Aufsichtsrat zu einem kapitalmarktfähigen Finanzierungspartner entwickeln", so Hans-Dieter Wunderlich, Vorsitzender des Aufsichtsrats der PartnerFonds AG.



Die bisherigen Vorstände Ralf Schöpker und Bastian Breitenfellner haben ihre Vorstandsmandate im Mai 2017 aus persönlichen Gründen niedergelegt. Die Stabilisierung des Portfolios war der Verdienst dieser Vorstände. Dafür dankt ihnen der Aufsichtsrat der PartnerFonds AG auch im Namen der Aktionäre.



Über die PartnerFonds AG



Die PartnerFonds AG finanziert seit 2003 mittelständische Unternehmen. Mit einem Gesamtvolumen von ca. 360 Millionen Euro sind bis heute 80 Wachstumsfinanzierungen realisiert worden. Die von uns finanzierten Unternehmen schätzen die individuellen und auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenen Eigenkapital-Lösungen (Offene Beteiligung, Projektfinanzierung und Stille Beteiligung) sowie planbare Konditionen. Die PartnerFonds AG ist ausschließlich eigenkapitalfinanziert, somit unabhängig von Banken und Kapitalmärkten und damit ein zuverlässiger, langfristiger und krisenfester Finanzierungspartner für den deutschen Mittelstand. Die PartnerFonds AG ist gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 5 Kapitalanlagegesetzbuch bei der BaFin registriert und unterliegt damit den Regularien der Finanzaufsicht. Weitere Informationen zur PartnerFonds AG unter www.partnerfonds.ag.



