Zürich (ots) - Die Studie «Swiss Champions» untersucht die

Grundmuster des Erfolgs von Schweizer KMU und Familienunternehmen.

Für die dritte Ausgabe hat PwC Schweiz mit Switzerland Global

Enterprise (S-GE) als Studienpartner zusammengearbeitet. Die

Publikation zeigt: Swiss Champions werden mit bedingungsloser

Kundenorientierung zu Weltmarktführern. Den Menschen setzen sie nicht

nur beim Schritt ins Ausland in den Vordergrund - auch bei der

Digitalisierung bestimmt er den Erfolg.



Die PwC-Studie untersucht die Grundmuster des Erfolgs der Swiss

Champions: eine robuste Kernkompetenz, die gelungene Expansion in

neue geografische Absatzmärkte, die Bewältigung von Krisen sowie die

Menschen hinter den Unternehmen. «Swiss Champions 2017» zeigt, wie

Schweizer Unternehmen zu globalen Champions werden und wie sie sich

erfolgreich digitalisieren. Die 151 befragten Unternehmen überzeugen

global mit einem überlegenen Produkt. Sie orientieren sich konsequent

am Kunden und anerkennen den Wert des Menschen. Swiss Champions gehen

die vierte industrielle Revolution pragmatisch an. Ihre Mitarbeiter

lassen sich auf die digitale Veränderung ein.



Mit Produkt und Mensch zum globalen Erfolg



Drei Aspekte machen erfolgreiche Schweizer KMU zu globalen

Champions: Eine erstklassige Lösung aus Produkten und

Dienstleistungen ist der erste Schlüssel. Da zu sein, wo die Kunden

sind, ist das zweite Erfolgsgeheimnis. Der dritte Faktor ist das

Bewusstsein für den Wert des Menschen: Swiss Champions bieten ihren

Mitarbeitern spannende Weiterbildungsmöglichkeiten an. Das Personal

schätzt die kurzen Entscheidungswege mit schnellen

Reaktionsmechanismen.



Digital: ja, aber pragmatisch



Die Mehrheit der Swiss Champions erachtet die Digitalisierung als

Chance für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Viele stehen

jedoch noch am Anfang der ganzheitlichen Transformation. Norbert

Kühnis, Leiter Familienunternehmen und KMU PwC Schweiz, erklärt: «Der

Pragmatismus der Swiss Champions zeigt sich wie folgt:

Digitalisierung wird dann angegangen, wenn sie dem Kunden Mehrwert

bietet und somit dem Unternehmen strategisch nützt.» Marcel Widrig,

Leiter Privatkunden PwC Schweiz, ergänzt: «Die Mitarbeiter der

Champions haben keine Angst vor der vierten industriellen Revolution

und sie spüren, dass die Digitalisierung von der Unternehmensführung

vorangetrieben wird.»



Komplexe Rahmenbedingungen



Swiss Champions sind global etabliert. Diese weltweite Vernetzung

konfrontiert Schweizer Unternehmen mit protektionistischen Massnahmen

in verschiedenen Ländern oder birgt für sie aufgrund des Brexit

Währungsrisiken. Swiss Champions richten sich langfristig aus. Das

erlaubt ihnen eine gewisse Ruhe im Umgang mit den aktuellen globalen

Rahmenbedingungen. Daniel Küng, CEO Switzerland Global Enterprise

(S-GE), meint dazu: «Das beste Krisenmanagement für Schweizer

Exporteure ist eine breite internationale Vernetzung: Wer in viele

unterschiedliche Länder exportiert, balanciert Risiken aus und

erschliesst neue Wachstumsmärkte.»



