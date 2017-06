Die chinesische Zentralbank hat den Kurs des Yuan am Donnerstag überraschend in die Höhe getrieben. Damit liegt die Währung momentan auf dem höchsten Stand seit sieben Monaten. Die Aufwertung löste auch Panik aus.

Ein überraschender Schachzug der chinesischen Zentralbank hat den Kurs des Yuan am Donnerstag auf ein Sieben-Monats-Hoch getrieben. Die People's Bank of China (PBoC) senkte den Dollar-Referenzkurs, den die chinesische Währung nur in einer bestimmten Spanne über- oder unterschreiten darf, um 0,8 Prozent auf 6,809 Yuan. Daraufhin verbilligte sich die US-Valuta an der Börse um bis zu 0,4 Prozent auf 6,7878 Yuan. Börsianern zufolge verstärkten Dollar-Verkäufe staatlicher Banken diesen Trend. Im weniger stark regulierten sogenannten Offshore-Handel ...

