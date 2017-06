Rolle, Schweiz (ots) - Eine vom Lifescience-Unternehmen Zaluvida

in Auftrag gegebene Studien in Europa und Nordamerika zeigen, dass 50

Prozent der Verbraucher bereit sind, mehr für klimafreundliche

Produkte auszugeben. Über 80 Prozent der Befragten sorgen sich um den

Klimawandel und sind der Meinung, dass die Landwirtschaft bei der

Erzeugung von Treibhausgasen mitverantwortlich ist.



Zaluvida hält einen innovativen Ansatz zur Bekämpfung des

Klimawandels bereit. Das in der Schweiz ansässige Unternehmen

verringert mit seinem Futterzusatz MootralTM den Methanausstoß von

Kühen um mindestens 30 Prozent und produziert gleichzeitig Milch von

höchster Qualität. Kürzlich sind die Teilnehmer des T20-Gipfels in

Berlin in den Genuss von Milchprodukten klimafreundlicher Kühe

gekommen.



"Unsere Marktforschung bestätigt, dass Verbraucher beim Einkaufen

nachhaltige Produkte im Milchregal bevorzugen und somit

klimafreundlich handeln wollen. Ein Bewusstsein für Produkte wie

klimafreundliche Milch zu schaffen ist unabdingbar um den Klimawandel

wirksam zu bekämpfen", sagt Amanda Merrell, Chief Commercial Officer

von Zaluvida, "Wir glauben, dass Landwirte für ihre Produkte einen

höheren Ertrag erzielen sollten. Eine gesteigerte Rendite für

Viehzüchter und ein schneller und signifikanter Beitrag zum

Klimaschutz gehen hier Hand in Hand und erfüllen zudem die

Bedürfnisse vieler Konsumenten nach einer größeren Auswahl im

Supermarkt."



* Profacts Konsumentenumfrage:

N=1000 pro Land, durchgeführt in GER, FRA, UK, SWE, DNK, CHE. Nov.

2016

N=1000 pro Land, durchgeführt in Kalifornien (USA), Kanada. Feb. 2017



Über MootralTM



MootralTM ist eine Zaluvida (www.zaluvida.com) Technologie. Durch

den Einsatz von einzigartigen bioaktiven Verbindungen im Tierfutter

werden durch MootralTM die Treibhausgase in der Landwirtschaft

reduziert und höhere Erlöse für klimafreundliche Fleisch- und

Milchprodukte möglich. Dadurch schafft MootrallTM eine höhere

Wertigkeit der Tierprodukte sowie deren bewussteren Konsum und

leistet gleichzeitig einen großen Beitrag zum Erreichen der gesetzten

Klimaziele.



Weitere Informationen zu MootralTM finden Sie unter:

www.mootral.com





Originaltext: Zaluvida

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062259

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062259.rss2



Kontakt:

Daniel de Carvalho

Zaluvida Corporate AG

ddecarvalho@zaluvida.com



Bianca Egli

APCO Worldwide

zaluvida@apcoworldwide.com