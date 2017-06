neue verpackung: Im letzten Jahr wurde Anfang Februar die Umsetzung der europäischen Pharmarichtlinie EU/2011/62 (Falsified Medicines Directive) beschlossen. Am 9. Februar 2019 tritt sie in Kraft. Das klingt noch nach viel, viel Zeit für die Vorbereitung. Marius Wiesner: Die vorgegebene Umsetzungsfrist der delegierten Verordnung von drei Jahren ist angesichts der sehr unterschiedlichen und vielschichtigen Anforderungen extrem anspruchsvoll. Um eine vollständige Echtheitsprüfung flächendeckend zu gewährleisten, müssen nicht nur die Pharmaunternehmen sowohl im Hard- als auch im Softwarebereich nachrüsten. Gleichzeitig ist es notwendig, in den betroffenen europäischen Ländern auch die nationalen Verifikationssysteme zu etablieren.

neue verpackung: Welche genauen Anforderungen stellt die Richtlinie an die Pharmaindustrie? Marius Wiesner: Im Rahmen der Fertigung des Arzneimittels erzeugt der pharmazeutische Unternehmer das individuelle Erkennungsmerkmal (Unique Idintifier), welches vom Apotheker bei der Abgabe an den Kunden auf seine Echtheit geprüft und aus der nationalen Datenbank ausgebucht wird. Das individuelle Erkennungsmerkmal, welches den Produktcode, die Seriennummer, die Chargenbezeichnung und das Verfallsdatum enthält, wird in der speziellen Softwarelösung erzeugt und im Datamatrix-Code aufgebracht.

neue verpackung: Es handelt sich um eine europäische Richtlinie. Inwieweit sind auch Exporte in außereuropäische Regionen betroffen? Marius Wiesner: Bei den Exporten in außereuropäische Regionen müssen die Pharmaunternehmen immer die regionalen Vorgaben beachten. Weltweit gibt es inzwischen eine Reihe von Ländern, die als Vorreiter in der Serialisierung zu betrachten sind. Länder wie China, Südkorea, Brasilien, USA oder die Türkei haben schon vor Jahren unterschiedliche Anforderungen eingeführt.

neue verpackung: Lassen sich hier identische Technologien nutzen? Marius Wiesner: Durch den modularen Aufbau können grundsätzlich im Softwarebereich für die europäischen und außereuropäischen Regionen fast immer gleiche Basis-Technologien genutzt werden. Die länderspezifischen Anforderungen werden durch unterschiedliche modulare Länder-Konnektoren passend abgebildet.

neue verpackung: Giesecke & Devrient steigt neu in den Bereich der Pharma-Serialisierung ein. Was prädestiniert Sie für die Arbeit im Sicherheitsbereich der Pharmaindustrie? Marius Wiesner: Seit der Gründung von Giesecke & Devrient vor über 160 Jahren trägt jede Banknote

