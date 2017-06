NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz unerwartet guter US-Arbeitsmarktdaten dürften die US-Aktienmärkte am Donnerstag Recht schwerfällig eröffnen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,05 Prozent höher bei 21 019 Punkten, nachdem er am Vortag mit einem Minus von 0,10 Prozent geendet hatte. Für den Monat Mai stand für den US-Leitindex ein mageres Plus von 0,3 Prozent zu Buche. Im bisherigen Jahresverlauf verzeichnet das Börsenbarometer allerdings ein immer noch solides Plus von mehr als 6 Prozent.

In der Privatwirtschaft der USA ist die Beschäftigung im Mai deutlich stärker gestiegen als erwartet. Es seien 253 000 Stellen hinzu gekommen, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten mit 180 000 neuen Jobs gerechnet. Die ADP-Zahlen gelten als klare Indikation für die für Freitag angesetzten offiziellen Jobdaten. Weitere Impulse könnte die Wall Street von den nach Handelsbeginn anstehenden US-Bauausgaben und dem ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe erhalten.

An der Wall Street greife immer noch die Hoffnung, "dass das erste Quartal nur ein Ausrutscher in einer weiter prosperierenden US-Wirtschaft war", kommentierte Börsenkenner Jochen Stanzl von CMC Markets. Die Investoren setzten darauf, dass sich der als positiv empfundene Trump-Effekt mit gewisser Zeitverzögerung in echtem Wachstum widerspiegle.

Unter den Einzelwerten stehen die Apple-Aktien mit einem vorbörslichen Plus von 0,3 Prozent im Anlegerfokus. Apples Einstieg ins wachsende Geschäft mit vernetzten Lautsprechern steht einem Medienbericht zufolge unmittelbar bevor. Der iPhone-Konzern lasse die ersten Lautsprecher mit seiner Assistenzsoftware Siri an Bord bereits produzieren, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch.

Die Papiere von Hewlett Packard Enterprise (HPE) reagierten mit einem vorbörslichen Kursabschlag von 3,2 Prozent auf den für das zweite Quartal gemeldeten, unerwartet deutlichen Umsatzrückgang. Zudem enttäuschte der IT-Dienstleister die Anleger mit seinem Ergebnisausblick auf das laufende Geschäftsquartal.

Die Titel von PPG Industries könnten ebenfalls einen Blick wert sein, nachdem der US-Farbenhersteller die geplante Übernahme des niederländischen Konkurrenten Akzo Nobel abgeblasen hatte. Nach gründlicher Überlegung, habe man sich entschieden, kein öffentliches Angebot an die Aktionäre vorzulegen, hieß es in einer Stellungnahme./edh/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0210 2017-06-01/15:04