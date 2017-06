Wien - Die französische OFI Asset Management streckt ihre Fühler über die Grenzen der Grande Nation aus und will insbesondere in Deutschland und Österreich ihre Investmentlösungen verkaufen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Gesellschaft mit Versicherungs-Background verwalte rund 68 Milliarden Euro, zähle zu den größten Asset Manager Frankreichs und gelte unter Profis als Spezialistin betreffend Solvency-II-optimierter Anlagestrategien und SRI-Produkten. Da keine Niederlassungen im Deutschland und Österreich bestünden, hätten die Franzosen eine Vertriebskooperation mit der Bremer Kreditbank (BKB Bank) geschlossen.

