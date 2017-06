Beimdeutsch-südafrikanischen Möbelkonzern Steinhoff keimt neue Fantasie auf. Denn die Poco-Mutter will das Afrika-Geschäft vom Hauptkonzern abkoppeln und als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen. Ohnehin ist Steinhoff längst ein regional sehr breit diversifizierter Konzern, der zu einem der größten Möbelhändler in Europa aufgestiegen ist und zu den Ikea-Jägern gehört. Und mit der Aufspaltung könnte das Unternehmen auch ihre Bekanntheit am Kapitalmarkt weiter erhöhen. Die Aktie könnte das beflügeln. Wer es defensiver mag, greift zu einem Bonus-Zertifikat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...