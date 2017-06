Tiefseebohrungen nach Rohöl waren lange Zeit eine teure Angelegenheit. Mittlerweile gibt es erste Anzeichen, dass sich dies in Zukunft substantiell ändert. Wood Mackenzie Ltd., ein auf Rohstoffe fokussiertes Beratungsunternehmen, hat in einer Studie veröffentlicht, dass sich Tiefsee-Förderer zunehmend auf ihre großen Hauptbohrlöcher konzentrieren und zusätzlich ihre Fördermethoden erheblich optimieren. Dies dürfte zur Folge haben, dass einige Unternehmen auch bei Ölpreisen unter 50 USD pro Barrel profitabel fördern können. Im ersten Quartal 2017 lag der Kosten-deckende Preis noch bei 62 USD pro Barrel, 2014 sogar bei 74 USD pro Barrel. Die sinkenden Produktionskosten stellen somit eine weitere Herausforderung für die OPEC dar, die erst kürzlich beschlossen hat, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...