Bald gilt das Entgelttransparenzgesetz - doch die Mehrheit der Unternehmen hat sich damit noch nicht befasst. Und keinen Überblick, ob Frauen und Männer für den gleichen Job gleich bezahlt werden. Das kann teuer werden.

Das neue Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) wird von Firmen aller Größen massiv unterschätzt. Das zeigt eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung EY, für die 206 Personalverantwortliche in Unternehmen ab 200 Mitarbeitern in den Branchen Maschinenbau, Automobilbau, Finanzwesen sowie Chemie/Pharma befragt wurden. Obwohl das Gesetz schon in den nächsten Tagen in Kraft tritt, sobald der Bundespräsident seine Unterschrift geleistet hat und es im Bundesgesetzblatt verkündet worden ist, was ursprünglich für heute geplant war, haben sich erst wenige Unternehmen mit dem Thema befasst.

So haben lediglich 35 Prozent der befragten Betriebe Untersuchungen zur Lohngleichheit von männlichen und weiblichen Beschäftigten durchgeführt. "Die überwiegende Mehrheit der Firmen hat demnach keinen Überblick darüber, ob Frauen und Männer für den gleichen Job gleich bezahlt werden. Das kann große Schwierigkeiten mit der Mitarbeitermotivation, Imageverluste sowie Auseinandersetzungen mit dem Betriebsrat und vor Gericht mit sich bringen", sagt Karl Wirth. Er ist Partner und Vergütungsexperte bei EY.

Der Grund, aus dem das Gesetz verabschiedet wurde: Die Lohndifferenz zwischen Frauen und Männern beträgt im Durchschnitt 21 Prozent. Selbst wenn man herausrechnet, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, seltener in Führungspositionen aufsteigen oder eher in sozialen Berufen mit geringen Verdiensten tätig sind, bleibt noch immer eine Lücke von sieben Prozent im Durchschnitt. Um hier entgegenzuwirken, stellt das Gesetz konkret folgende Anforderungen: Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschäftigten werden aufgefordert, regelmäßig ihre Gehaltsstrukturen auf die Einhaltung der Entgeltgleichheit zu überprüfen.

Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten, die lageberichtspflichtig sind, müssen zudem künftig regelmäßig über den Stand der Gleichstellung und der Entgeltgleichheit in ihrem Haus berichten. Hinzu kommt ein individueller Auskunftsanspruch der Mitarbeiter. Nach diesem kann in Unternehmen mit über 200 Beschäftigten jeder Arbeitnehmer erfragen, aus welchen Kriterien sich sein Gehalt zusammensetzt. Zudem muss er Auskunft ...

