Die Aktie der 11880 Solutions AG (ISIN: DE0005118806) hat sich innerhalb von etwas mehr als drei Wochen verdreifacht und damit bei Anlegern für erhebliches Aufsehen gesorgt.

Der zweitgrößte Anbieter für regionale Werbung und Telefonauskunft hat die jahrelange Talfahrt vorerst beenden können. Im Mai 2013 notierte die Aktie noch bei 9,88 EUR. Seither ging es bis März diesen Jahres jedoch kontinuierlich und teils auch kräftig abwärts: Bis auf 0,422 EUR fiel das Papier und verlor somit -95,73%. Bis Anfang Mai 2017 stieg der Kurs dann nach einem kurzzeitigen Anstieg auf 0,63 EUR leicht bis auf 0,477 EUR.

In den letzten Wochen nun hat der zuvor arg gebeutelte Titel einen steilen und offensichtlich nachhaltigen Turnaround geschafft. Allein am heutigen Handelstag ging es erneut um über +16% aufwärts. Grund für den jüngsten Kurssprung sind diverse gute Nachrichten, die vom Unternehmen in den letzten Wochen veröffentlicht wurden.

Wie es scheint, sehen Anleger nun wieder Licht am Ende des Tunnels.

Ausbau des Produktportfolios trägt erste Früchte

In den vergangenen eineinhalb Jahren hat die 11880 Solutions ihr Produktportfolio auf Vordermann gebracht und es insgesamt wieder wettbewerbsfähig gemacht. Erst vorgestern wurde das Branchenportal 11880.com von Verbrauchern zum besten Online-Portal 2017 gewählt.

CEO Christian Maar hat in dieser Meldung die wesentlichen Faktoren genannt, wie man wieder zurück auf die Erfolgsspur gekommen ist: "Wir bieten kleinen und mittleren Unternehmen mit unserem neuen Produktportfolio intelligente Online-Vermarktungspakete, deren einzelne Bausteine effektiv ineinandergreifen. Auf unseren Fachportalen ...

