Die LUFTHANSA ist die wohl umstrittenste Aktie im DAX. Jeder, der mit der LH fl iegt, hat eine Meinung dazu. Mit einem Marktwert von 7,7 Mrd. Euro ist sie die unbestritten billigste Airline in Relation zu allen Vergleichsdaten. Unsere erste Wette starteten wir bei rund 8 bis 9 €, die letzte bei 11 €, inzwischen knapp 17 € und rund 50 % Kursgewinn. Wir erweitern das Kursziel für die DT. LUFTHANSA von bislang 19 Euro auf 24/25 Euro. Das wären am Ende mehr als 100 % und ab jetzt noch rund 40 %. Damit stehen wir erneut alleine da, soweit wir es überblicken können.

Weitere Themen in der Ausgabe:++ Wenn alle jubeln, werden wir vorsichtig!++ COVESTRO: Bleibt der Aufwärtstrens stabil?++ CARL ZEISS MEDITEC: Höhepunkt erreicht?++ Übernahme-Poker bei GRAMMER?++ In Zürich steigen wir um!++ Paris: Das Tal ist durchstritten bei VEOLIA ENVIRONNEMENT++ Wall Street: Wird QUALCOMM es schaffen?++ FANNIE MAE und FREDDIE MAC: politische Machtprobe?br/>

