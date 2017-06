BERLIN (dpa-AFX) - Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) hat die Betriebsrenten als bewährtes und wichtiges Standbein der Altersvorsorge bezeichnet. Doch viele Menschen, für die es mit ihrem Einkommen besonders wichtig wäre, hätten keine Chance auf eine Betriebsrente, sagte Nahles am Donnerstag im Bundestag in der abschließenden Debatte über drei wichtige Rentenvorhaben. Die Bundesregierung wolle deshalb gerade für sie die Chance schaffen, mit einer Betriebsrente im Alter besser abgesichert zu sein.

Neben den bisherigen Wegen bekämen die Tarifpartner mit dem neuen "Sozialpartnermodell" die Möglichkeit, eine Zielrente zu vereinbaren. Auf Garantien und Mindest-Leistungen werde verzichtet. Denn diese seien bislang der Hemmschuh, der gerade kleine Unternehmen häufig davon abhalte, eine betriebliche Altersvorsorge anzubieten, argumentierte Nahles.

Die Koalition wolle arbeitgeberfinanzierte Betriebsrentenbeiträge für Beschäftigte mit Einkommen unter 2200 Euro brutto mit direkten Steuerzuschüssen fördern. Damit sich zusätzliche Vorsorge auch wirklich lohne, werde es in der Grundsicherung im Alter erstmals Freibeträge von bis zu 200 Euro für Betriebs- oder Riester-Renten geben, hob die Ministerin hervor.

In der gesetzlichen Rente sorge die Koalition an zwei Stellen für mehr Gerechtigkeit und auch für Leistungsverbesserungen, sagte Nahles. Es gebe eine klare Perspektive für einheitliches Rentenrecht in ganz Deutschland. Bis 2025 würden gleiche Rentenwerte in Ost und West erreicht. Zudem würden Menschen mit Erwerbsminderungsrenten besser gestellt./rm/bw/DP/jha

