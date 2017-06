Lauda-Königshofen - Merck-Aktie: Pullback bietet hervorragende Long-Chancen! Chartanalyse In der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) lässt sich ein langfristiger Aufwärtstrend einzeichnen, der bis April 2015 auf ein vorläufiges Hoch von 111,85 Euro aufwärts reichte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

