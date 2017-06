Georg Gansen, Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Solarworld AG, wird sein Amt zum 30. Juni niederlegen. Das teilte der insolvente Photovoltaik-Konzern am Donnerstag mit.Die insolvente Solarworld AG wird sich nach einem neuen Aufsichtsrats-Chef umsehen müssen: Einer Pressemeldung zufolge wird Georg Gansen, Mitglied und Vorsitzender des Solarworld-Aufsichtsrates, sein Amt zum 30. Juni 2017 niederlegen. Dem Photovoltaik-Konzern zufolge hat Gansen dem Unternehmen diesen Schritt am Donnerstag mitgeteilt. Grund seien anderweitige berufliche Aufgaben. Am 11. Mai hatte der Solarworld-Vorstand ...

