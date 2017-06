Bad Salzuflen - Der Mai bescherte den Edelmetallen fast ausnahmslos eine stabile Seitwärtsbewegung, so die Experten von Stabilitas.Der Goldpreis habe ein zwischenzeitliches Tief zu Beginn des Monats überwunden und bei einem Kurs von 1.275 US-Dollar pro Feinunze abgeschlossen. Damit habe das gelbe Metall im Vergleich zum Vormonat um ein leichtes Plus von 0,5 Prozent zugelegt und nähere sich wieder der psychologisch wichtigen Marke von 1.300 USD pro Feinunze. "Dennoch fehlen dem Goldpreis aktuell wichtige Impulse, um größere Sprünge nach oben zu machen und die aktuelle Konsolidierungsphase zu überwinden", so Martin Siegel, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH.

