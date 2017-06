In der Schweiz wurde die erste kommerzielle Kohlendioxid-Rückgewinnungsanlage in Betrieb genommen. Sie filtert aus der Luft Kohlendioxid und verwandelt es in flüssiges Kohlendioxid, was u.a. beim Anbau von Gemüse genutzt werden kann. Auf dem Dach einer Müllverbrennungsanlage im schweizerischen Hinwil ist eine weltweit einzigartige Industrieanlage eingeweiht worden. Die ...

