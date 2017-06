Das Thema der politischen Risiken wird laut Marktexperte Karsten Junius etwas zu heiß gehandelt. Mit der Frankreich-Wahl kam die Enstpannung und für den europäischen Markt stehen die Zeichen auf grün. Befürchtungen Trump könnte gerade den exportstarken deutschen Werten einen Strich durch die Rechnung machen, sind nicht so dramatisch zu sehen. Dafür müsste sich der US-Präsident erst einmal gegen sämtliche europäischen Handelsabkommen durchsetzen - Das wäre kein leichtes Unterfangen. Worauf Sie sich jetzt als Anleger einstellen sollten und weshalb die EU Amerika abgehängt hat, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Karsten Junius, dem Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin die Aussichten auf die beiden Notenbank-Sitzungen in Europa und der USA und weshalb er von lediglich zwei US-Zinsanhebungen im Jahr 2017 ausgeht.