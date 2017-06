IRW-PRESS: Aequus Pharmaceuticals: Aequus Pharmaceuticals und CDRD melden Forschungszusammenarbeit zur Verbesserung der cannabinoidbasierten Therapie

Vancouver (British Columbia), 1. Juni 2017. Aequus Pharmaceuticals Inc. (TSX-V: AQS, OTCQB: AQSZF) (Aequus), ein Spezialpharmaunternehmen mit Know-how in der Arzneimittelverabreichung und klinischen Entwicklung, und das Centre for Drug Research and Development (das CDRD), das nationale Arzneimittelentwicklungs- und -kommerzialisierungszentrum Kanadas, meldeten heute eine umfassende Forschungszusammenarbeit, um die präklinische Sicherheit und Wirksamkeit ausgewählter cannabinoidbasierter Therapeutika gegen neurologische Bewegungsstörungen wie Epilepsie, multiple Sklerose, Parkinson-Krankheit und Huntington-Krankheit zu ermitteln.

Aequus hat ein Forschungsprogramm mit cannabinoidbasierten Therapeutika gegen neurologische Störungen ins Leben gerufen. Im Jahr 2016 bot Health Canada kanadischen Patienten Zugang zu Cannabis zu medizinischen Zwecken, sofern dieses von ihrem Arzt empfohlen wurde. Es gibt jedoch unzureichende Daten für entsprechende therapeutische Behandlungsprotokolle hinsichtlich der richtigen Dosierung und Anwendungshäufigkeit bei Patienten mit einer Vielzahl an Symptomen und Krankheitsbildern. Aequus veröffentlichte kürzlich eine Studie, die bestätigt, dass Bedarf an verbesserten klinischen Studiendaten zur Sicherheit und Wirksamkeit von medizinischem Cannabis, der Zuverlässigkeit von Dosierungssystemen, der Sammlung hochwertiger Daten zur Erfassung relevanter Ergebnisse aus der klinischen Praxis, Ärzteschulungen sowie Qualitätskontrolle von Inhaltsstoffen besteht.

Das Ziel der Partnerschaft zwischen Aequus und dem CDRD besteht darin, viele dieser Mängel zu beheben. Die präklinischen Studien, einschließlich der In-vitro- und In-vivo-Toxikologie, der Pharmakologie und der Formulierungsoptimierung bei relevanten Krankheitsmodellen, werden in Abhängigkeit von Genehmigungen von Health Canada in den Einrichtungen des CDRD in Vancouver (British Columbia) durchgeführt werden. Dieses erste Projekt profitiert vom Know-how des CDRD bei der präklinischen Entwicklung und Zielbewertung für neue Produkte und verdeutlicht das kontinuierliche Engagement des CDRD bei Biowissenschaftsunternehmen auf dem kanadischen Markt. Produkte, die im Rahmen der Zusammenarbeit weiterentwickelt werden, werden von Aequus kommerzialisiert.

Aequus beabsichtigt, sein Know-how bei der Entwicklung und Kommerzialisierung regulierter, verschreibungspflichtiger Therapeutika zu nutzen, und wird mit kompetenten unabhängigen Partnern wie dem CDRD zusammenarbeiten, um Pharmaprodukte für Patienten zu entwickeln, die nach optimierten Verabreichungen klinisch validierter Formulierungen von medizinischem Cannabis suchen.

Dies ist ein aufregender Schritt, zumal wir uns unserem Ziel nähern, Patienten und Ärzten klinisch validierte cannabinoidhaltige Behandlungen auf präzisere und optimierte Weise bereitstellen, als dies bei den zurzeit geläufigsten Verabreichungsmethoden - der Inhalation oder oralen Aufnahme - der Fall ist, sagte Doug Janzen. Wir erachten die Ärzte-Community als wichtigen Interessensvertreter und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem erstklassigen Forschungs- und Entwicklungsunternehmen wie dem CDRD, da wir bestrebt sind, der medizinischen Community validierte und verbesserte Alternativen zu bestehenden Produkten bereitzustellen. Gemeinsam mit unseren beiden Organisationen haben wir unser Know-how bei der Weiterentwicklung von Arzneimitteln von der Entdeckung und präklinischen Studien über klinische Studien bis hin zur behördlichen Markteinführung und dem kommerziellen Vertrieb unter Beweis gestellt. Dies ist eine leistungsstarke Kombination für die Weiterentwicklung cannabinoidhaltiger Therapeutika gegen neurologische Bewegungsstörungen.

Gordon McCauley, President und CEO des CDRD, sagte: Unsere Partnerschaft mit Aequus ist ein hervorragendes Beispiel für die Arbeit, die wir mit Biotechnologie in diesem Land leisten. Im Bereich der medizinischen Cannabinoidforschung und -entwicklung gibt es einen ungedeckten medizinischen Bedarf, wobei das CDRD und Aequus zusammenarbeiten und ihre jeweilige Expertise teilen können, was zu neuen Cannabinoidtherapeutika und zu klinischen Studien führen könnte, insbesondere zur Behandlung neurologischer Bewegungsstörungen.

Über das Centre for Drug Research and Development (CDRD)

Das CDRD ist das nationale Arzneimittelentwicklungs- und -kommerzialisierungszentrum Kanadas, das im Rahmen von Partnerschaften mit Akademien, der Industrie, den Behörden und Stiftungen tätig ist. Das CDRD bietet das spezifische Know-how und die erforderliche Infrastruktur, um vielversprechende Entdeckungen zu identifizieren, zu bewerten und weiterzuentwickeln und diese zu kommerziell machbaren Investmentmöglichkeiten für den privaten Sektor - und schließlich zu neuen Therapien für Patienten - zu machen. Das kanadische Networks of Centres of Excellence Program hat das CDRD als Centre of Excellence for Commercialization and Research (CECR) ausgezeichnet. www.cdrd.ca

Über Aequus Pharmaceuticals

Aequus Pharmaceuticals Inc. (TSX-V: AQS, OTCQB: AQSZF) ist ein wachstumsstarkes Pharmaunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entwicklung und Vermarktung von hochwertigen, differenzierten Spezialprodukten konzentriert. Aequus verfügt über ein Portfolio von im Entwicklungsstadium befindlichen Produkten, zu denen auch eine Reihe von neurologischen und psychiatrischen Produkten zählen. Ziel ist es, eine bessere Medikamentenadhärenz durch optimierte Verabreichungssysteme zu erreichen. Aequus hat die Absicht, seine internen Programme in Kanada zusätzlich zu seinen derzeit bereits am Markt erhältlichen und etablierten Arzneimitteln zu vermarkten, und sucht nach strategischen Partnern, um mit deren Hilfe die Präsenz seiner Produkte bzw. geplanten Produkte auf dem internationalen Markt zu maximieren. Aequus will seine Handelsplattform in Kanada für die Markteinführung zusätzlicher Produkte nutzen, die entweder intern hergestellt oder durch Übernahmen bzw. Lizenzen erworben werden. Das Hauptaugenmerk bleibt dabei unverändert auf hochspezialisierten therapeutischen Anwendungsbereichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.aequuspharma.ca.

