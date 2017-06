Castleton Commodities International LLC ("CCI" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, durch eine Tochterfirma den Erwerb eines Kombikraftwerks im Hafen des niederländischen Rotterdam von InterGen, einem globalen Stromerzeugungs- und Entwicklungsunternehmen in Privatbesitz, abgeschlossen zu haben. Nach dem Erwerb verfügt CCI über ca. 2.000 Megawatt Stromerzeugung weltweit.

MaasStroom (oder die "Anlage") ist ein 426 Megawatt starkes Erdgas-Kombikraftwerk mit einer Siemens SGT5-4000F-Turbine in Einwellen-Bauweise und somit eines der effizientesten gasbetriebenen Kraftwerke in den Niederlanden. Die Anlage liefert Strom ins TenneT-Netz, das das Hochspannungsnetz in den Niederlanden und weiten Teilen Deutschlands verwaltet.

"Der Erwerb von MaasStroom ist eine Chance zur Erweiterung unserer Aktivitäten in den attraktiven, einem schnellen Wandel unterworfenen Energiemärkten Europas. Wir sind gut aufgestellt und können in der Anlage durch Zusatzdienste weiter Wert schaffen", äußert sich Arie Pilo, Executive Director in CCIs Konzern Origination and Principal Investments. "Wir freuen uns, die Anlage in unser globales Stromportfolio aufnehmen zu können und werden unseren Fokus weiterhin auf strategisch passende zusätzliche Investmentchancen legen."

Allen Overy agierte bei der Transaktion als Rechtsberater für CCI.

Über Castleton Commodities International LLC

CCI ist ein globaler Rohstoffhändler mit umfassendem Betriebsportfolio aus dem physischen und finanziellen Handel mit Rohstoffen und dem Besitz, Betrieb und der Entwicklung von Upstream- und Infrastruktur-Assets mit Rohstoffbezug. Das Unternehmen vermarktet eine breite Palette physischer Rohstoffe, einschließlich Erdgas, Erdgasflüssigkeiten, Raffinerieprodukte, Rohöl, Heizöl, Fracht, Ölchemikalien, Elektrizität, Kohle, Metalle sowie mit Energierohstoffen zusammenhängende Finanzinstrumente. CCI hat seinen Hauptsitz in Stamford, Connecticut, und unterhält Niederlassungen in Calgary (Kanada), Genf (Schweiz), Houston (Texas), London (Vereinigtes Königreich), Schanghai (China), Singapur und Montevideo (Uruguay).

