Berlin (ots) - Die Vorsitzende der Linksfraktion GUE/NGL im Europäischen Parlament, Gabi Zimmer, hat Linke zur Unterstützung der SYRIZA-Regierung in Athen aufgerufen. "Wir sollten jede Chance nutzen, um der griechischen Regierung zu helfen, ihren Spielraum gegenüber der neoliberalen Übermacht zu erweitern", schreibt die Politikerin in einem Gastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tagezeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). "Gerade deutsche und französische Linke sollten demokratische Initiativen in diese Richtung unterstützen." Das heiße nicht, dass man als Linke die Tsipras-Regierung in Athen nicht kritisieren dürfe, so Zimmer weiter.



Anerkennenswert sei es, dass SYRIZA den EU-Finanzministern Maßnahmen abgetrotzt habe, "die die schlimme Lage für viele wenigstens punktuell verbessern". Als Fraktionsvorsitzende der Linken im EU-Parlament habe sich Zimmer mit den Vorsitzenden der Sozialdemokraten und Grünen in der vergangenen Woche an die EU-Finanzminister gewandt, um Verhandlungen über einen Schuldenerlass für Athen zu fordern. "Die Menschen in Griechenland brauchen wieder eine Zukunft. Jetzt!"



