T. Rowe Price gehört zu den größten Vermögensverwaltern der Welt, ist allerdings vorwiegend auf aktive Mandate und Fonds fokussiert - was bei den vom ETF-Boom beseelten Börsianern derzeit nicht so gut ankommt. Trotz steigender Gewinne dümpelt die Aktie schon seit 2013 seitwärts, das Kurs/Gewinn-Verhältnis liege nicht einmal bei 14. Income-Investoren kommen allerdings auf ihre Kosten: Mit über 25 Anhebungen in Serie ist T. Rowe Price einer der US-Dividenden-Aristokraten. Die bemerkenswerte Kontinuität geht einher mit einer komfortabel innerhalb des DividendenAdel-Korridors liegenden Payout-Quote, zweistelliger Dynamik und einer Dividendenrendite von 3,3%. Die Zeit, bis aktives Management mal wieder in Mode kommt, lässt sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...