Müll in den Meeren ist ein globales Problem. Rund acht bis zehn Millionen Tonnen Abfall kommen laut Umweltschützern jedes Jahr hinzu. Industrie- und Schwellenländer wollen gemeinsam gegensteuern.

Gegen die Vermüllung der Meere wollen die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer gemeinsam vorgehen. Das oberste Ziel sei, möglichst weiteren Abfall im Meer zu vermeiden, sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) am Donnerstag zum Abschluss einer dreitägigen Konferenz in Bremen. Vertreter der G20-Staaten, Wissenschaftler und Fachexperten erarbeiteten einen gemeinsamen Aktionsplan gegen Meeresmüll. Schätzungen von Umweltschützern zufolge befinden sich rund 140 Millionen Tonnen Plastik in den Meeren.

Nach Angaben von Hendricks sieht der Plan vor, Kunststoffe ...

