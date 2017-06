Lauda-Königshofen - Deutsche Telekom-Aktie: Alle Türen stehen dem DAX-Titel offen - Chartanalyse Das Wertpapier der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) führt heute die DAX-Verliererliste klar an, jedoch sind diese Abgaben auf einen Dividendenabschlag zurückzuführen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...