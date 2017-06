Freiburg (ots) - Caritas-Katastrophenhelfer versorgen Betroffene mit Hilfsgütern - 50.000 Euro Soforthilfe von Caritas international



Caritas international leistet akute Nothilfe für die Betroffenen der schweren Überschwemmungen in Sri Lanka. Das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes unterstützt in einem ersten Schritt die Überlebenshilfen der Caritas Sri Lanka mit 50.000 Euro. "Die Menschen benötigen jetzt schnelle und effektive Hilfe, um gerade die ersten Tage nach ihrer Flucht vor dem Wasser einigermaßen unbeschadet zu überleben", sagt Oliver Müller, der Leiter von Caritas international.



In den Distrikten Galle und Hiniduma versorgen die lokalen Caritas-Mitarbeitenden die Menschen mit Lebensmitteln und Trinkwasser. Für schwer zugängliche Gebiete stellt die Caritas Sri Lanka Boote bereit, damit die Helferinnen und Helfer auch zu den durch die Fluten abgeschnittenen Menschen gelangen können. In den nächsten Wochen werden 3.000 Familien Nahrungsmittel, Kochutensilien und Hygieneartikel erhalten. Weitere Hilfe ist dringend geboten, denn die Wetterprognosen künden auch für die kommende Woche schwere Niederschläge an.



"Die Entwicklung Sri Lankas ist durch den jahrzehntelangen Bürgerkrieg extrem gehemmt worden", erklärt Oliver Müller. "Diese erneute Naturkatastrophe ist ein weiterer harter Schlag." Gemeinsam mit lokalen Partnern versucht Caritas international durch psychosoziale Arbeit mit Kriegswaisen und Kriegsopfern die Wunden des Bürgerkriegs zu heilen. Mit der aktuellen Naturkatastrophe kommen auf Caritas international weitere Aufgaben in Sri Lanka zu.



Tagelanger, extremer Monsun-Regen hat in Sri Lanka große Gebiete, vor allem im Süden, unter Wasser gesetzt und schwere Erdrutsche ausgelöst. Nach 2003 ist dies die schlimmste Überschwemmungskatastrophe in dem Land. Nach offiziellen Regierungsangaben sind bislang 193 Menschen gestorben, 93 Menschen gelten als vermisst. Über eine halbe Million Menschen mussten aufgrund des Hochwassers ihr Haus aufgeben und wurden in Notunterkünften der Regierung untergebracht.



Weitere Informationen: http://www.caritas-international.de/ Spenden mit Stichwort "Fluthilfe" werden erbeten auf:



Caritas international, Freiburg, IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02, Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.de



- Charity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Caritas international 4,83 EUR)



Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin Evangelische Bank IBAN: DE6852 0604 1000 0050 2502 BIC: GENODEF1EK1 Oder online unter: http://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/



Caritas international ist das Hilfswerk der deutschen Caritas und gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.



