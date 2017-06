Frankfurt - Der von Caixin erhobene private Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe (PMI) in China ist im Mai unerwartet unter die Marke von 50 gefallen, die Expansion anzeigt, so die Analysten der Commerzbank.Im Gegensatz zum offiziellen PMI deute der Caixin PMI, der primär kleinere und private Unternehmen umfasse, damit auf einen Rückgang der Wirtschaftsaktivitäten in China hin. Dies belaste heute Morgen die Metallpreise. Heute Nachmittag werde in den USA der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Nach dem gestern deutlich schwächer ausgefallenen Chicago PMI könnte auch der ISM-Index stärker als erwartet zurückgehen. Dies dürfte die Metallpreise weiter belasten, sofern der US-Dollar nicht merklich abwerte. Nach der CFTC-Statistik würden auch die Daten der LME zeigen, dass der Preisanstieg der Metalle in den letzten beiden Wochen teilweise spekulativ getrieben gewesen sei. Denn die Netto-Long-Positionen seien bei vielen Metallen weiter ausgeweitet worden.

