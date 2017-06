Frankfurt - Gold bewegt sich auch heute Morgen in der relativ engen Handelsspanne von 1.260 bis 1.270 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.Gestern habe sich der US-Dollar nach einer moderaten Erholung in den Tagen zuvor wieder schwach gezeigt, was Gold zu leichten Gewinnen verholfen habe. Die schwache US-Währung verhindere, dass Gold in Euro gerechnet zulege, sodass es am Morgen bei knapp 1.130 EUR je Feinunze notiere.

Den vollständigen Artikel lesen ...