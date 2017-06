Wie die "New York Times" heute berichtet, hat der US-Präsident Donald Trump eine Erklärung unterzeichnet, dass die US-Botschaft in Tel Aviv bleibt. Trump hatte mit seinem Vorschlag, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, für Unmut gesorgt. Im vergangenen Jahr hatte Trump im Wahlkampf versprochen, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Bei seinem Besuch in Israel ...

