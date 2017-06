Radstadt (ots) - Große Freude herrscht bei den Verantwortlichen im Tourismusverband Radstadt in Ski amadé. Trotz der denkbar schlechten Feiertags- und Ferienkonstellation und des wetterbedingten späten Saisonstarts gehört Radstadt zu einem der wenigen Orte, welche die Wintersaison 2016/17 mit einem kleinen Nächtigungsplus abschließen konnten.



Hatte man im vorangegangenen Winter nur um einige hundert Nächtigungen die bisherige Bestmarke verfehlt, so konnte nun mit 269.384 Nächtigungen die beste Wintersaison aller Zeiten eingefahren werden. Dabei ist anzumerken, dass die Bettenanzahl mit 4.000 gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben ist. Während im Dezember noch ein empfindlicher Rückgang von rund 6.000 Nächtigungen in Kauf genommen werden musste, brachte der Jänner bereits einen Zuwachs von mehr als 1.900 Nächtigungen. Im Februar konnte trotz eines Tages weniger gegenüber dem vorangegangenen Schaltjahr sogar noch eine kleine Steigerung verzeichnet werden.



Der durch den späten Ostertermin starke Einbruch im März wurde jedoch im April mit einem kräftigen Zuwachs von über 12.000 Nächtigungen mehr als wettgemacht, was nicht zuletzt durch die Nähe zu den höher gelegenen Skigebieten zurückzuführen ist. Somit konnte die Saison mit einem Plus von mehr als 1.800 Nächtigungen abgeschlossen werden.



Peter Krismer, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Radstadt: "Wir sind sehr erfreut und positiv überrascht, dass es zu diesem ausgezeichneten Ergebnis gekommen ist. Der Dank gebührt unseren Gastgebern für die gute Arbeit bzw. Betreuung der Urlaubsgäste aber auch unseren Liftgesellschaften für die hervorragenden Pistenbedingungen."



