FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Europa notieren am Donnerstag im Plus. Für Schwung sorgte am frühen Nachmittag ein überzeugender ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA. Die Wall Street handelt in Folge leicht im Plus, die Nasdaq notiert auf einem neuen Rekordhoch. Der DAX legt um 0,4 Prozent auf 12.660 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,2 Prozent fester bei 3.562 Punkten. Für die Börse in Mailand geht es um 0,6 Prozent nach oben. Hier wird die Stimmung von der Nachricht gestützt, dass die italienische Krisenbank Monte dei Paschi (BMPS), sie gilt als die älteste Bank der Welt, von Italiens Regierung gerettet werden darf.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat sich mit Wirtschafts- und Finanzminister Pier Carlo Padoan im Grundsatz auf einen Restrukturierungsplan für BMPS geeinigt. Die Nachricht ist auch deshalb positiv, weil davon auszugehen ist, dass die Regierung in Zukunft weitere Bilanzlöcher in der italienischen Bankenlandschaft wird stopfen müssen. Der italienische Bankensektor gilt als besonders riskant, da er auf einem Berg fauler Kredite sitzt. BMPS sind bereits seit Wochen vom Handel ausgesetzt und werden weiter nicht gehandelt.

Banco Popular brechen dagegen in Madrid um 16,3 Prozent ein. Auslöser ist ein Reuters-Bericht, demzufolge der Bank die Abwicklung droht, sollte sich kein Käufer finden. Banco Popular hat dafür noch bis Ende Juni Zeit.

PPG bläst Übernahme von Akzo Nobel ab

Der niederländische Chemiekonzern Akzo Nobel hat sich erfolgreich gegen die Übernahme durch PPG Industries verteidigt. Der US-Rivale hat sein knapp 25 Milliarden Euro schweres Angebot zurückgezogen. PPG hatte seine Offerte zwei Mal erhöht und erst letzte Woche in einem Brief versucht, das Akzo-Management von dem Zusammenschluss zu überzeugen. Der US-Konzern kündigte an, den Aktionären auch kein feindliches Angebot zu unterbreiten. Akzo Nobel notieren kaum verändert.

Linde steigen um 1,5 Prozent auf 172,50 Euro. Die drohende Eskalation im Aufsichtsrat um die Fusion mit Praxair ist offenbar abgewendet, wie die FAZ berichtet. Auf der alles entscheidenden Aufsichtsratssitzung am Donnerstag werde es keine Kampfabstimmung geben, die Zustimmung zur Fusion dürfte glatt über die Bühne gehen. Jefferies hatte erst am Vortag das Kursziel für die Aktie auf 206 Euro angehoben. Die Analysten erwarten, dass Details zur Verschmelzung und regulatorische Überlegungen wichtiger für die Aktie sein werden als beispielsweise die wirtschaftliche Entwicklung oder die Fortschritte von Linde beim Effizienzprogramm LIFT.

Thyssenkrupp verlieren 1,6 Prozent. Drei der fünf Konzernsparten hätten Probleme, mit der Konkurrenz mitzuhalten, berichtet die Rheinische Post und beruft sich auf eine interne Analyse von Thyssenkrupp.

Uniper-Spekulation hält sich

Zur Eon-Tochter Uniper kursiert weiter die Spekulation, die finnische Fortum könne an dem konventionellen Energieerzeuger Interesse haben. Uniper steigen um 2,2 Prozent. Eon geben nach anfänglichen gewinnen um 0,2 Prozent nach und Fortum steigen um 2,3 Prozent. Ein positiver Kommentar der Societe Generale zur Lufthansa lässt deren Aktien um 1,2 Prozent zulegen. Hamburger Hafen gewinnen 5,6 Prozent. Die Bank HSBC hat die Aktien von Hamburger Hafen von "Halten" auf "Kaufen" erhöht.

Erneut handeln einige Papiere ex Dividende. Unter anderen schütten Deutsche Telekom, Aareal Bank und der Roboterhersteller Kuka Dividenden aus, was bei den Kursen für teils deutliche Abschläge sorgt.

Der Goldpreis und der Yen geben leicht nach, was Händler als Hinweis auf eine intakte Risikoneigung an den Märkten werte. Die Feinunze Gold verliert 0,3 Prozent auf 1.265 Dollar. Der Euro litt kurzfristig unter den guten Arbeitsmarktdaten aus den USA, aktuell handelt er bei 1,1224 Dollar.

