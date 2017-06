Ein Ausstieg aus dem Weltklimaabkommen würde die USA international isolieren. Trump hat jedoch genau diesen Schritt seinen Anhängern im Wahlkampf versprochen. Politiker aus aller Welt wollen den Schritt verhindern.

Spitzenpolitiker aus der ganzen Welt haben am Donnerstag in letzter Minute versucht, US-Präsident Donald Trump von einem Verbleib seines Landes im Pariser Klimaschutzabkommen zu überzeugen. So bezeichnete der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang den Kampf gegen den Klimawandel am Donnerstag als "internationale Pflicht", auch der Kreml signalisierte Unterstützung. Europäische Vertreter äußerten sich besorgt darüber, dass Trump die globalen Bemühungen zum Klimaschutz untergraben könnte.

Trump wollte am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ) seine Entscheidung zum Pariser Klimaabkommen bekanntgeben. Nach Angaben aus Regierungskreisen will er aus dem Pakt aussteigen. In dem Abkommen hatten sich Ende 2015 knapp 200 Länder darauf verständigt, die Erderwärmung auf weniger als zwei Grad zu begrenzen. Für die USA unterzeichnete das Abkommen Trumps Vorgänger Barack Obama.

"Bitte ...

