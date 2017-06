FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag nachgegeben und ist in Richtung 1,12 US-Dollar gefallen. Von soliden Konjunkturdaten aus dem Währungsraum profitierte die Gemeinschaftswährung kaum. Am späten Nachmittag kostete der Euro 1,1220 Dollar und damit knapp einen halben Cent weniger als im Tageshoch. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1219 (Mittwoch: 1,1221) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8913 (0,8912) Euro.

Händler begründeten die Verluste des Euro mit dem auf breiter Front festeren Dollar. Die US-Währung wurde durch robuste Konjunkturdaten beflügelt. So meldete der amerikanische Dienstleister ADP einen überraschend deutlichen Stellenaufbau in der Privatwirtschaft. Zudem hellte sich die Industriestimmung, gemessen an dem stark beachteten ISM-Index, leicht auf. Für etwas Ernüchterung sorgten dagegen schwache Daten vom US-Häusermarkt.

Solide Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum konnten den Euro bestenfalls stützen. Die Industriestimmung im Euroraum stieg nach Zahlen des Forschungsunternehmens Markit auf ein neues Sechsjahreshoch. Zudem überzeugten Wachstumszahlen aus den Eurostaaten Italien und Finnland. Während die italienische Wirtschaft im ersten Quartal stärker wuchs als bisher vermutet, legte die finnische Wirtschaft mit 1,2 Prozent zum Vorquartal außergewöhnlich stark zu.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87230 (0,87365) britische Pfund, 124,53 (124,40) japanische Yen und 1,0883 (1,0896) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1264,85 (1266,20) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 36 360,00 Euro (36 341,00) Euro./bgf/jkr/jha/

