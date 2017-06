Berlin (ots) - "Der Übergang zur Infrastrukturgesellschaft ist ein richtiger Schritt in eine zukunftsorientierte Verkehrspolitik. Der Systemwechsel hin zu einer einheitlichen Planung aus einem Guss bietet eine echte Chance, um die marode und überlastete Infrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen." Dies erklärte Carsten Taucke, Vorsitzender des BGA-Verkehrsausschusses, anlässlich der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen.



"Der Wechsel von der Auftragsverwaltung zur Infrastrukturgesellschaft darf nicht zu Verzögerungen in Planungs- und Genehmigungsverfahren führen. Ein schneller und effektiver Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist längst überfällig. Die Öffentlich-Privaten Partnerschaften können hier einen wichtigen Beitrag leisten", so Taucke abschließend.



26, Berlin, 1. Juni 2017



