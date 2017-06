Der Autobauer Volkswagen kann bei den Verkäufen in den USA im Mai weiter zulegen. Im vergangenen Monat lieferten die Wolfsburger mit 30 014 Fahrzeugen 4,3 Prozent mehr Autos aus als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag am US-Sitz in Herndon mitteilte. Mit dem Plus aus dem Mai konnte Volkswagen allerdings erneut nicht an die starken...

