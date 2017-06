Interlaken - Die Schweiz setzt in der Handelspolitik weiterhin auf Offenheit und will unter anderem in Asien die Wirtschaftsbeziehungen fördern. "Die Schweiz braucht als kleine aber starke Volkswirtschaft auf der ganzen Welt Verbündete, den Marktzugang sowie verlässliche multilaterale Regeln, um ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können", erklärte Bundespräsidentin Doris Leuthard in ihrer Rede zum Auftakt des Swiss Economic Forum (SEF) am Donnerstag in Interlaken.

"Wir sind in Asien seit Jahren sehr aktiv, weil wir davon überzeugt sind, dass sich die wirtschaftspolitischen Schwergewichte dorthin verschieben werden", sagte Leuthard weiter. Sie verwies dabei etwa auf den Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jingpin im Januar in der Schweiz zur Stärkung der Handelsbeziehungen. Im laufenden Jahr werde man darüber ...

